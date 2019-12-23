القاهرة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم أداء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.ونشرت في الإطار ذاته تشديد الرئيس السيسي، على ضرورة مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله والاتسام بالموضوعية والتجرد عند اختيار الكوادر البشرية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.ورصدت صحف الإثنين تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مبرزة إعلان القوات البحرية الليبية حالة التأهب القصوى تحسبًا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا، تنفيذًا للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الوفاق الوطني.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الإيطالي لويجي دي مايو واليوناني نيكوس دندياس، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتناول تطورات الوضع في ليبيا.وتابعت الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى فتح قوات الأمن العراقية عدد من الطرق في محافظة البصرة جنوب البلاد بعد إغلاقها من قبل المتظاهرين.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن طرد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ثلاثة خبراء تابعين للأمم المتحدة المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة عقب وصولهم إلى مطار صنعاء .// انتهى //10:11ت م0027