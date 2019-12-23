رام الله 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر ،شمال الخليل، واستيلاء مستوطن،على أرض زراعية في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية.وأوردت صحف فلسطين خبر اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن محاولات قادة الاحتلال تسييس قرار الجنائية الدولية وربطه بمعاداة السامية، تعبير عن إفلاس إسرائيل، ما يحول دون اعتراف قادتها بالنتائج والتداعيات التي تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية.// انتهى //10:47ت م0032