إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي حذر من تخطيط الهند لتنفيذ عملية مزيفة ضد باكستان لثني الانتباه عن الاحتجاجات الشعبية الجارية في المدن الهندية ضد قانون الجنسية المثير للجدل.واهتمت بزيارة رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر إلى المملكة العربية السعودية.وأخبرت عن استئناف الولايات المتحدة الأمريكية برنامج تدريب الضباط الباكستانيين بعد تعطل استمر نحو عاميين ، مشيرة إلى إعلان أفغانستان عن فوز الرئيس أشرف غني بولاية ثانية، ورفض عبدالله عبدالله لنتائج الانتخابات .وعرجت على تأثر النشاط العام وحركة السير في المناطق الوسطى من باكستان بسبب الضباط الدخاني الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص جراء حوادث مرورية، ومواجهة سكان المناطق الشمالية من باكستان لصعوبات بسبب موجة البرد والثلوج .وأخبرت عن إقدام المتظاهرين في العراق على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية للضغط على الحكومة .// انتهى //10:48ت م0033