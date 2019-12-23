القدس المحتلة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة .وأفادت مصادر محلية في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب روحي محمود القولاغاصي‏ بعد مداهمة منزل ذويه في حارة السعدية من البلدة القديمة، واعتقلت أيضًا قوات الاحتلال الشابين عمر عامر أبو ماضي ، ومحمد صلاح أبو ماضي ، أثناء تواجدهما في حي رأس العامود ببلدة سلوان .// انتهى //10:52ت م0034