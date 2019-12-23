سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من القدس

الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
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القدس المحتلة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة .
وأفادت مصادر محلية في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب روحي محمود القولاغاصي‏ بعد مداهمة منزل ذويه في حارة السعدية من البلدة القديمة، واعتقلت أيضًا قوات الاحتلال الشابين عمر عامر أبو ماضي ، ومحمد صلاح أبو ماضي ، أثناء تواجدهما في حي رأس العامود ببلدة سلوان .
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10:52ت م
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