سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من القدس
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
القدس المحتلة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة .
وأفادت مصادر محلية في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب روحي محمود القولاغاصي بعد مداهمة منزل ذويه في حارة السعدية من البلدة القديمة، واعتقلت أيضًا قوات الاحتلال الشابين عمر عامر أبو ماضي ، ومحمد صلاح أبو ماضي ، أثناء تواجدهما في حي رأس العامود ببلدة سلوان .
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