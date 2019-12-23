المنامة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة "جالكعيو" بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.// انتهى //10:55ت م0035