بيروت 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب مع الكتل النيابية للإتفاق على صيغة حكومية تحظى بقبول كافة الفرقاء في ظل تصاعد الإعتراضات والتحركات الشعبية في العديد من المدن اللبنانية رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة.وتحدثت عن مقتل تسعة مدنيين في استهداف للطيران الحربي التابع للنظام السوري لمجموعة سكان يفرون من مدينة معرة النعمان وانحائها جنوب محافظة إدلب السورية.وأشارت إلى اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين أمس المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، حيث قاموا بتأدية طقوس تلمودية فيه .وتطرقت إلى إعلان المتحدث باسم حركة طالبان الإرهابية مسؤولية التنظيم عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات مع قوات أمريكية وأفغانية مشتركة في إقليم قندوز شمالي البلاد.// انتهى //10:56ت م0036