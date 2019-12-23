أبوجا 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أن الإرهاب هو أكبر مشاكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة من اجل إنهائه.ووصف الرئيس بخاري في تصريحات على هامش اجتماع رؤساء دول وحكومات "سيداو" الذي اختتم أعماله في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الأول، الأحداث الإرهابية في جمهورية النيجر بـالمؤسفة، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد أحداث إرهابية منذ سنوات، وحان الوقت لإنهائها.من جهته، أشار رئيس النيجر محمدو إيسوفو، إلى أن خطر الإرهاب يهدد اقتصاد وسكان المنطقة، مشددًا على ضرورة تأسيس منطقة سلام وأمن بشكل عاجل.يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هي منظمة تعاون إفريقية تأسست 1975، وتجمع كلاً من: الكوت ديفوار (ساحل العاج)، بنين، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، توغو، غينيا بيساو، النيجر، ليبيريا، سيراليون، غامبيا، غانا، جزر الرأس الأخضر، غينيا، و نيجيريا.// انتهى //10:59ت م0037