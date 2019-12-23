الجزائر 26 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى تدشين معرض الانتاج الجزائري، أمس، تقليص فاتورة الاستيراد، داعيا إلى الاستثمار في القطاع الإنتاجي لتعويض المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية.وأخبرت أن الجزائر ستتولى رئاسة منظمة البلدان العربية المنتجة للنفط "أوابك" بداية من يناير 2020، عملا بقرار اجتماع المنظمة بدولة الكويت.وواصلت صحف الجزائر الاهتمام بالوضع في لبنان، مشيرة إلى إعلان رئيس الحكومة اللبناني المكلف حسان دياب توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين من حوالي 20 وزيرا في أسرع وقت لاخراج البلاد من الازمة والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي.وأنبأت عن خروج الاف المتظاهرون من جديد في عدة مدن عراقية امس مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس الوزراء، مبينة عدم توصل الكتل السياسية في البرلمان لاتفاق على الشخصية التي ستوكل اليها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //11:00ت م0038