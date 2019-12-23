نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل التطوعي، جميع المهتمين لحضور اللقاء التعريفي للجائزة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.وأوضحت أن اللقاء يشتمل على محاضرة تعريفية يلقيها الأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، حول الجائزة ومبادراتها وكيفية الترشح لها، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء القادم بتاريخ 25/12/2019م، في قاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي.وأكدت الغرفة أن الدعوة عامة لجميع المهتمين بالعمل التطوعي من جهات حكومية وجمعيات خيرية وإدارات وأقسام المسئولية الاجتماعية بالقطاع الخاص، وأفراد المجتمع لحضور اللقاء والمشاركة في فعالياته.// انتهى //11:05ت م0041