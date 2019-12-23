الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 مأنهت اللجنة المنظمة لمهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء، الذي تنظمه اللجنة السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع بلديات بقيق وعين دار وجوف بني هاجر، يوم الخميس القادم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة والمنطقة، استعداداتها لفعاليات المهرجان في نسخته الرابعة، وذلك في موقعه على طريق الرياض ــ الدمام السريع.وأوضح محافظ بقيق، رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، أن المهرجان الذي يستمر إلى 16 يوماً يتضمن عدداً من الفعاليات المثيرة والبرامج التي تمتزج بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية، ويقدم المشاركون فيه نموذجًا أشبه بالحقيقة لحياة البادية في الماضي، مشيراً إلى أن المهرجان هذا العام، يحمل العديد من المفاجآت التي ستكون علامات بارزة في نسخته الجديدة، خصوصًا لفئة الشباب والفعاليات المخصصة لمحبي تراث الصحراء من داخل المملكة وخارجها.من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة بقيق، نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن البلديات المشاركة استعدت للمهرجان قبل انطلاقته منذ فترة طويلة، وتواصل عملها، وتُجرى متابعة الموقع منذ انطلاقة المهرجان إلى اختتامه من خلال أعمال الصيانة والإنارة والنظافة، لافتاً إلى أن إعداد التصميم للمهرجان بنسخته الجديدة جُهزت بدقة لتحافظ على الهوية التراثية لموروث البادية، وجرت تهيئة ميادين ومسارح لعروض الإبل وأخرى للخيالة، إضافة لمحميات الحياة البرية.كما تم تأسيس ميدان للصقور لإطلاق مسابقة القنص على ظهور الإبل والخيل، والعديد من الأعمال التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الفئات العمرية، وتهيئة موقع المهرجان بأعمال التسوية الترابية وسفلتة مواقف السيارات ورصف مضامير المشي وتأمين مواصفات السلامة لممرات الزوار من كبار السن، إضافة إلى تهيئة المواقع الخاصة لمشاركة جميع الجهات الحكومية، وتنفيذ خطة استزراع موقع المهرجان بـ ١٨ ألف شتلة، وتأمين مصادر الري اللازمة لها.// انتهى //11:26ت م0042