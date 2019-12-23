بغداد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الحراك السياسي الماراثوني الجاري الآن لاختيار رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.وتناولت الصحف استعدادات مجلس النواب للتصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل خلال الجلسة القادمة للمجلس,منوهة بأن التباين في وجهات النظربين الكتل السياسية إزاء المادة 15 من القانون ‏المتعلقة بالنظام الانتخابي مازال قائما إلى الآن .وعرجت صحف الإثنين على الخطوات القادمة لإقرار الموازنة العامة للبلاد للعام ‏المقبل 2020 في مجلس النواب, والتي تأخر التصويت عليها بسبب استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال يومية.// انتهى //11:32ت م0043