تونس 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على الشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى فشل تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة عادت مشاورات تشكيل الحكومة إلى النقطة صفر بعد إعلان أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب عدم مشاركتها فيها .وأشارت إلى إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استحداث وزارة جديدة في حكومته تحت إسم الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة والصغيرة وذلك بعد أقل من أسبوع من توليه مقاليد الحكم في البلاد.وكتبت عن عودة المظاهرات في العراق احتجاجًا على عدم توافق السياسيين إلى حد الآن في اختيار رئيس جديد للوزراء.وأشارت إلى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.وتابعت تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال فيها إن الاستعمار كان خطأ جسمياً ارتكبته بلاده، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.// انتهى //11:36ت م0045