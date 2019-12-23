القاهرة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اجتماع فريق عمل المختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية برئاسة الأردن، ومشاركة كبار المسؤولين والخبراء المختصين بقضايا الإغراق بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن هذا هو الاجتماع الأخير لفريق العمل ومخصص لإجراء مراجعة شاملة لمشاريع الآليات الثلاث الخاصة بآلية مكافحة الإغراق وآلياتي الدعم والتدابير الوقائية وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفع هذه المشاريع بشكلها النهائي للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة في فبراير 2020 من أجل اعتمادها.وأكد أبو النصر، أهمية هذه الآليات الثلاث في القضاء على أهم العوائق التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، مشدداً على أن اعتماد مشاريع الآليات الثلاث من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون له تأثير إيجابي كبير على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول والحد من الكثير من القيود التي تعوق حركة التجارة العربية.// انتهى //12:39ت م0058