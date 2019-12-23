أبها 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من 460 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين .وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم إزالة تلك التعديات التي قدرت بمساحة 460.250 ألف متر مربع بعد إقامة منشآت وإحداثات متنوعة في مواقع مختلفة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية يخل بالتخطيط العمراني وخطط التنمية.// انتهى //12:39ت م0059