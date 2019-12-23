الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها في منطقتي مكة المكرمة والشرقية للرجال والنساء, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة مكة الكرمة بتقديم خدماتها للنساء في محافظة بحرة لمدة خمسة أيام, وللرجال بمحافظة ميسان لمدة يومين, وفي مقر كتابة العدل بمحافظة الطائف لمدة يومين, وفي محافظة الكامل لمدة يوم واحد, وفي محافظة أضم لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مجمع وزارة المالية لمدة يوم, ويوم الثلاثاء في المعهد الثانوي الصناعي بمحافظة الطائف لمدة يوم.وتختتم جدول زياراتها يوم الأربعاء بتقديم الخدمة للرجال في محافظة ثول ودار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف لمدة يوم لكل منهما.وفي المنطقة الشرقية بدأت بتقديم خدماتها اليوم للرجال في جمعية البر الخيرية بالهفوف، وللنساء في محافظة النعيرية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //12:41ت م0061