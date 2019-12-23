عام / نجاح 3 عمليات لمريض تعرض لكسور متفرقة
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن بفضل الله من إجراء ثلاث عمليات جراحية لمريض تعرض لكسور حادة في مناطق متفرقة في الجسم " الكتف الأيمن وعظم الفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر" .
وجرى خلال العمليات التي استمرت ست ساعات تثبيت كسور الكتف الأيمن والفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر بأسياخ وبراغي.
وبعد فترة الملاحظة استقرت حالة المريض وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.
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12:42ت م
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