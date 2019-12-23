الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن بفضل الله من إجراء ثلاث عمليات جراحية لمريض تعرض لكسور حادة في مناطق متفرقة في الجسم " الكتف الأيمن وعظم الفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر" .وجرى خلال العمليات التي استمرت ست ساعات تثبيت كسور الكتف الأيمن والفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر بأسياخ وبراغي.وبعد فترة الملاحظة استقرت حالة المريض وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.// انتهى //12:42ت م0062