الرباط 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم نتائج المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بالمغرب،التي انعقدت بمدينة أكادير ، مبرزة أن المناظرة خرجت بـ12 توصية تدعو إلى تعزيز قدرات جهات المغرب حتى تمارس مهامها في مجال التنمية الجهوية والتخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة.وسلطت الصحف الضوء على الصعوبات التي تواجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة،في تونس.وتطرقت الصحف إلى تطورات الشأن الداخلي في لبنان، مع خروج مظاهرات شعبية جديدة في بيروت وعدد من المدن للتعبير عن رفض تكليف رئيس الوزراء الجديد حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.واهتمت كذلك بعودة المظاهرات في العراق احتجاجًا على عدم تمكن الأطراف السياسية من التوافق لحد الآن على اختيار رئيس جديد للوزراء.// انتهى //13:01ت م0064