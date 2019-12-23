الكويت 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع المؤشر العام 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6265 نقطة بنسبة 03ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر184 مليون سهم تمت من خلال 8405 صفقات نقدية بقيمة 6ر50 مليون دينار كويتي ، نحو 9ر166 مليون دولار أمريكي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر4859 نقطة بنسبة 05ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 5ر98 مليون سهم تمت عبر 3749 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر1 نقطة ليصل لمستوى 5ر6975 نقطة بنسبة 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر58 مليون سهم تمت عبر 4656 صفقة بقيمة 7ر42 مليون دينار .// انتهى //13:12ت م0066