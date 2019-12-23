الجزائر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش الجزائري.وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها ،"إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري ، عين الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة, رئيسا لأركان الجيش بالنيابة".// انتهى //13:18ت م0068