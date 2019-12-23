سياسي / الرئيس الجزائري يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش الجزائري
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الجزائر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش الجزائري.
وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها ،"إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري ، عين الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة, رئيسا لأركان الجيش بالنيابة".
// انتهى //
13:18ت م
0068