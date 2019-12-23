العيدابي 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستستعد محافظة العيدابي حاليًا لإطلاق النسخة الخامسة من مهرجان العسل بمنطقة جازان في الـ7 من شهر جمادى الأولى المقبل، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة، حيث تواصل مختلف اللجان أعمالها لإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.وأوضح محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، أن مهرجان العسل الخامس بمنطقة جازان يأتي داعمًا لتجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع.بدوره بين المدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني، أن المهرجان ساعد في استثمار البيئة الخصبة في منطقة جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحّالين وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل.وأشار إلى نجاح المهرجان في استقطاب أكثر من 150,000 زائر في النسخ الأربع الماضية، بمشاركة 120 عارضًا، فيما بلغت كميات العسل المباعة 12 طنًا بقيمة بلغت نحو 4,500,000 ريال، متوقعًا أن يشهد المهرجان في دورته الخامسة عرض ما يزيد عن خمسة أطنان من العسل، فضلا عن تطوير العديد من البرامج المصاحبة التي تسعى لنجاح المهرجان الذي يصادف إجازة منتصف العام الدراسي.// انتهى //13:21ت م0069