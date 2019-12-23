أبوعريش 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش مساء أمس، مسابقة "وصفة حياة " من كتاب رسالة السلام، والتي تستهدف الممارسين الصحيين من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات منطقة جازان.وتهدف المسابقة التي ينفذها المكتب بالتعاون مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الجميع الخيرية, لتعزيز مكانة الإسلام كدين للرحمة والتأكيد على الدور الإنساني الكبير للممارسين الصحيين، مشيرًا إلى إطلاق موقع الكتروني خاص بالمسابقة يتم من خلاله نشر أسئلة المسابقة بالتنسيق مع إدارات الشؤون الدينية بمستشفيات منطقة جازان.وبين أن المسابقة تستمر 40 يومًا وتشمل 20، سؤالًا حول محاور عن الإسلام، ومكانة المرأة في الإسلام، وأهمية العناية بكبار السن وتربية الأبناء، وإبراز دور علماء المسلمين في الحضارة الإسلامية، والإنسانية، فضلا عن محاور حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الموضوعات التي تهم المسلم في حياته اليومية.// انتهى //13:23ت م0070