نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً في إدارة رياض الأطفال اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "معايير التعلم المبكر النمائية للفئة 3ـ6 سنوات"، وذلك بمقر إدارة رياض الأطفال.وتناول البرنامج عددًا من المحاور منها، شرح نهج التعلم والتطور الاجتماعي والعاطفي، والعمليات المعرفية، والمعلومات العامة، والوطنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والصحة والتطور البدني، أهمية تمكين معلمات رياض الأطفال من تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في روضاتهن وفق الممارسات الملائمة نمائياً، و تقديم إستراتيجيات مبتكرة لدعم المستقبل الواعد، وتأسيس نظام فاعل من خلال هذه المعايير للرعاية والتعلم المبكر، وتعزيز الشراكة، والتعاون، الفعال بين الطفل، والأسرة، والتعليم، والمجتمع، وتدريب عملي.// انتهى //13:24ت م0071