الجبيل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسوقع مكتب التعليم بمحافظة الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل اليوم, اتفاقية تعاون مشترك، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر, وذلك بمقر المحافظة.وتهدف هذه الشراكة التي وقعها مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني، ومدير "جسفت" الجبيل نادية العتيبي ، إلى تنمية المواهب الفنية في قطاع التعليم، وتطوير مهاراتهم والعمل على زيادة الوعي الفني لديهم، عبر العديد من البرامج الفنية التي تنفذها "جسفت" الجبيل، بهدف إخراج جيل من المبدعين والمبدعات في مختلف مجالات الفنون التشكيلية في محافظة الجبيل.وأشاد محافظ الجبيل بهذه الشراكة التي تترجم التكامل بين جهود جمعية "جسفت" وتعليم الجبيل، التي تتماشى وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة انطلاقا من حرصهما على تهيئة الخيارات المتعددة، التي من شأنها تعزيز قدرات القطاع الثقافي والفني في محافظة الجبيل، مما يساهم في إثراء المجتمع وتحسين نمط حياة الأفراد.وأضاف العسكر أن توقيع هذه الشراكة تؤكد أهمية الفن، وأثره في تنمية الوعي المجتمعي ، والتطلع إلى مخرجات هذه الشراكة، في إيجاد جيل فني يسهم في تعزيز القيمة الجمالية لمدينة الجبيل، وتوظيف قدراته الفنية للتعبير عن الصورة المشرقة للوطن، وإبراز ثقافاته المتعددة، وذلك وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.عقب ذلك، دشن محافظ الجبيل منصة "تلاوين" التي أطلقتها "جسفت" الجبيل، بالتعاون مع مكتب التعليم بالجبيل، لرعاية المواهب الفنية.من جانبه أكد مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني أن توقيع الشراكة مع "جسفت" الجبيل، يأتي لتحقيق هدف مشترك وهو اكتشاف المواهب في المدارس وتنميتها، لإيجاد جيل مُبدع متذوق للفنون بأشكالها في الجبيل، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى إيجاد محاضن للفنون بأشكالها المتعددة داخل المدارس لتمارس دورها الطبيعي في تغذية المجتمع بالمواهب بشتى أنواعها.بدورها أفادت مدير "جسفت" الجبيل نادية العتيبي أن الجمعية تتولى مسؤوليتها للنهوض بالمواهب الفنية، وبكل ما يتطلبه هذا التوجه من جهود واحتواء وتدريب، للظهور بمخرجات عالية وقيمة، تتماشى مع أهداف الجمعية، ، مشيرة إلى أنه ليس هناك أرض خصبة أفضل من أبناءنا وبناتنا الطلاب الموهوبين والذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية لتنمية مواهبهم في مختلف الفنون التشكيلية.وبيّنت العتيبي أن الشراكة مع إدارة التعليم بالجبيل تهدف إلى تحقيق رؤية الجانبين في رعاية الموهوبين، ومن هذا المنطلق أطلقت "جسفت" الجبيل منصة فنية تُعنى برعاية المواهب الفنية في قطاع التعليم بالجبيل تحت مسمى منصة "تلاوين"، يشرف عليها نُخبة من فناني وفنانات الجمعية، والذين سيرعون هذه المواهب الواعدة بما يلزم من تدريب وورش عمل، وصولاً للمعارض الفنية المخصصة لهم.وقدمّ كل من معمر الزهراني ونادية العتيبي شكرهما لمحافظ الجبيل على مشاركتهما في توقيع هذه الشراكة ، مثمنين جهوده و دعمه المتواصل للبرامج و المبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع في مختلف المجالات، التي منها المجالات الثقافية والتعليمية.// انتهى //14:42ت م0106