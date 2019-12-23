الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام "غراس"، محاضرة بعنوان "شرح كتاب رياض الصالحين للنووي"، تلقيها الداعية عذاري بنت عبدالرحمن اليابس, وذلك بعد صلاة المغرب من كل يوم اثنين في جامع النعمان بن المقرن بحي الجامعيين.ويأتي هذا الدرس ضمن الجهود والبرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتعزيز دور المرأة من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء؛ لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويساهم في تحصين النساء والفتيات من الأفكار الضالة.// انتهى //14:43ت م0107