الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي، التي انطلقت بمبادرة من شركة كفاءات المعرفة، وبالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تمكين المواطن من فرص العمل، وفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، متمنياً سموه للمجلس وفريق شركة كفاءات التوفيق.من جهتها، أعربت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لنشاطات المجلس، وحرصه على تفعيل دور المجلس وشراكاته مع مختلف الجهات.فيما قدم العضو المنتدب لشركة كفاءات المعرفة محمد آل هلال، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لتطوير وتمكين الشباب السعودي من الفرص الوظيفية.// انتهى//14:46ت م0108