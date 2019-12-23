الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسزار وفد من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز مديرة برنامج الفحص الطبي ماقبل الزواج.وأعربت سموها عن فخرها بوجود مثل هذا المختبر وتواجد فريق عمل بمستوى عالمي, متطلعة إلى أن يكون هناك تعاون متبادل في مجالات عدة بما يصب بمصلحة الوطن والمواطن.من جهته عبر المشرف على مشروع الجينوم السعودي البشري والفحص الطبي ماقبل الزواج الدكتور سلطان السديري, عن شكره وتقديره للمختبر الإقليمي والقائمين عليه على ما يبذل من جهود كبيرة, مشيداً بما شاهد من قفزة في عالم المختبرات ومن بيئة العمل الجاذبة للنجاح.فيما أكد مدير المختبر الإقليمي بالرياض الدكتور كامل الدوسري, أن أبواب المختبر مفتوحة للجميع بما يساعد على النهضة المخبرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030, مبيناً أن الجميع شركاء في النجاح وسيظل المختبر مساهماً بالارتقاء المخبري الذي يضمن الكفاءة والجودة.// انتهى //14:46ت م0109