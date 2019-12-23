الرياض 26 ربيع الآخر 1441 الموافق 23 ديسمبر 2019 واسترعى حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود وبحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى , مساء يوم الخميس القادم , حفل تخرج طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المتميزات والحاصلات على درجة الدكتوراه والماجستير ومرتبة الشرف الأولى من حاملات البكالوريوس والدبلوم البالغ عددهن للعام الجامعي 1439 / 1440هـ (768) طالبة يمثلن 12 كلية ومعهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.ويأتي هذا الحفل سعياً من الجامعة في الاحتفاء بطالباتها المتميزات وداعما لمسيرتهن الأكاديمية والعلمية والبحثية لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة.//انتهى//14:49ت م0113