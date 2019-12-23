الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبدى رجل الأعمال وصاحب شركة لتنظيم المهرجانات التراثية بجمهورية قيرغيزستان، "إيبك"، إعجابه بمستوى التنظيم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل, مؤكداً أنه يرسخ الإرث الثقافي والتراث الوطني للمملكة.وأشاد إيبك خلال زيارته للمهرجان بالفعاليات التي يضمها وروعة التنظيم، والاهتمام بإحياء التراث والموروث الثقافي للمملكة والمنطقة بصفة عامة, وحجم واهتمام المشاركين، مؤكداً أنه يرى حدثًا عالميًّا يحيي التراث، ويحمل عبق التاريخ، ويلقي الضوء على إرث المنطقة الثقافي.وأوضح أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافيٍّ أصيل، وتراث وطنيٍّ متنوِّع، ولما للإبل ومكانتها الثقافية عند العرب، لا سيما في المملكة العربية السعودية من أهمية، فهي تمثل الماضي والحاضر معًا.وقال : "هناك جهود غير عادية يقوم بها نادي الإبل لترسيخ الثقافة والتراث الوطني، وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى إيصال رسالة المهرجان المتمثلة بتنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر العمق الحضاري للمملكة".وأضاف: "َالمهرجان أظهر أوجه التراث الشعبي المختلفة، المتمثلة في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية، وربطها بواقعنا المعاصر، للمحافظة عليها كهدف من أهداف المهرجان الأساسية، وإبرازها لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق لأبناء هذا الوطن على مدار أجيال سابقة، إضافة إلى أنَّها عنصر جذب جماهيري للزائرين والمهتمين.// انتهى //14:49ت م0114