نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب "واجب" سعود بن محمد العويس، سبل تعزيز الخدمات التي تقدمها الجمعية لأسر الشهداء والمصابين في المنطقة.وأكد سموه على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم خدمة مثلى للمستفيدين، لا سيما أن فرع منطقة نجران يعد تجربة أولى لاستحداث أفرع للجمعية في المناطق، متطلعًا أن تكون هذه التجربة أنموذجًا مثاليًّا لعمل الجمعية.وأبدى العويس استعداد الجمعية لصناعة مبادرات مجتمعية، لتعزيز واجباتها تجاه أسر الشهداء والمصابين، وفق رؤية المملكة 2030.حضر اللقاء المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور نواف بن بداح الفغم، ومدير فرع الجمعية بالمنطقة، عبدالله بن أحسن بن منيف.//انتهى//14:50ت م0115