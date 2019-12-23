بيروت 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسنظم اتحاد لجان حق العودة التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اليوم اعتصاما في مخيم نهر البارد شمال لبنان لمطالبة المجتمع الدولي بتأمين الحقوق الإنسانية المشروعة للآجئين الفلسطينيين، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية .وعدّ المشاركون في الاعتصام أن المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون تأتي نتيجةً طبيعيةً لتعنت السياسية الإسرائيلية ورفضها العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على المسار الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى وطنهم.// انتهى //15:57ت م0151