الخرطوم 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 15 عملية جراحية منها عمليتين لجراحات القلب المفتوح للبالغين و 13 عملية لقسطرة القلب بمدينة الخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من الحملة الطبية التطوعية للمركزلجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في جمهورية السودان، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 33 جراحة، منها 4 عمليات لجراحات القلب المفتوح و 29 عملية لقسطرة القلب.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض القلب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.//انتهى//15:57ت م0153