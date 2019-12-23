الخرطوم 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقت رئيسة القضاء السودانية نعمات عبد الله محمد خير بمكتبها اليوم الوفد القضائي النيجيري الذي يزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.وقدمت رئيسة القضاء نبذة عن تاريخ السلطة القضائية السودانية والمحاكم المختلفة، مؤكدة استعداد السلطة القضائية لإتاحة الفرص التدريبية للقضاة النيجيرين, داعية إلى ضرورة التعاون لترقية العمل القضائي بالبلدين.// انتهى //16:00ت م0155