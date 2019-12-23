بريدة26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك", اليوم, الهوية الجديدة للجمعية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها, بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة راشد أبا الخيل, ومدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد, وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه من قبل مدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد على المنجزات التي نفذتها الجمعية ، التي أسهمت بخدمة 12422 مستفيداً ومستفيدة طوال العشر سنوات ماضية , من خلال تقديمها للعلاجات النادرة لمريض الكبد الذي قد يصل سعره إلى أكثر من 75 ألف ريال , بالإضافة إلى ماتوفره الجمعية عبر تحويل الحالات للمستشفيات المرجعية ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الطبية , بالإضافة إلى فتحها لفرعين بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير, وتغطية سبع مناطق أخرى عبر العيادة الاستشارية المتنقلة, كاشفاً إلى أن عدد الحالات التي تم شفاؤها ـ بفضل الله ـ وصلت إلى 390- حالة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لأعمال الجمعية ومخرجاتها.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بمخرجات "كبدك" طوال عشر سنوات, منوهاً بما تلقته الجمعية من دعم وعناية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وجعلها أول جمعية على مستوى المملكة تحصل على تصريح توفير دواء للالتهاب الكبدي "ج", مثمناً لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبي الجمعية جهودهم المباركة للوصول إلى هذه الأعمال المباركة في خدمة مرضى الكبد, مؤكداً على أهمية بذل مزيداً من العمل والعطاء لخدمة المرضى والمستفيدين, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.// انتهى //16:05ت م0158