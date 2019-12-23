غيبده 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسقامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش خلال اليوم الثالث من الحملة بإجراء 173 عملية جراحية للرجال والنساء، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ انطلاق الحملة حتى اليوم الثالث 331 عملية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//16:07ت م0159