رياضي / ضمك يستضيف النصر غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
يحل فريق النصر ضيفا على فريق ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة الـ3:40 ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
ويسعى فريق النصر إلى التأهل إلى دور الثمانية خاصة وأن الفريق يمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على العدالة 3-0 ليعزز صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة ، في حين يطمح ضمك إلى تحقيق المفاجأة وإنجاز تاريخي للوصول إلى الدور المقبل .
وكان فريق النصر وصل إلى هذا الدور عقب فوزه على البكيرية بنتيجة 4-1 في دور الـ64 من المسابقة ، فيما تأهل ضمك على حساب الجيل بالفوز عليه بنتيجة 2-1 .
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16:17ت م
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