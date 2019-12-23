الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسيحل فريق النصر ضيفا على فريق ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة الـ3:40 ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .ويسعى فريق النصر إلى التأهل إلى دور الثمانية خاصة وأن الفريق يمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على العدالة 3-0 ليعزز صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة ، في حين يطمح ضمك إلى تحقيق المفاجأة وإنجاز تاريخي للوصول إلى الدور المقبل .وكان فريق النصر وصل إلى هذا الدور عقب فوزه على البكيرية بنتيجة 4-1 في دور الـ64 من المسابقة ، فيما تأهل ضمك على حساب الجيل بالفوز عليه بنتيجة 2-1 .// انتهى //16:17ت م0163