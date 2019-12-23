ظهران الجنوب 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسزار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان اليوم محافظة ظهران الجنوب, والتقى خلال الزيارة المحافظ محمد بن فلاح القرقاح لمناقشة عدد من المواضيع البيئية والزراعية التي تهم المحافظة.بعد ذلك تفقد الجذعان مكتب الوزارة بالمحافظة والتقى بمنسوبيه, مطّلعاً على سير العمل، واستعرض احتياجاته , فيما شاهد عرضاً مرئياً يبيّن أبرز المهام والإنجازات التي يقوم بها المكتب في خدمة أبناء المحافظة.كما اطّلع على سد عراعر أحد أكبر سدود المحافظة للتأكد من مدى جاهزيته قبل أن يواصل الفريق جولته بزيارة موقع أراضي الغابات والمراعي والمعروفة بمتنزه الحمرة الغربي الذي سيكون مستهدفا من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لغرس آلاف الشتلات من الأشجار المحلية في الفترة القادمة.// انتهى //17:01ت م0178