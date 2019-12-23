الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعلنت بلدية جوف بني هاجر عن الإنتهاء من أعمال الممرات المخصص لرياضة المشي، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم .وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي، أن مشاريع ممرات المشاة تهدف إلى تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم.وبين أن المساحة الإجمالية لهذه الممرات المخصصة للمشي ٧٦٨٠ مترا مربعا، بطولٍ يصل إلى ٦٤٠ مترا طوليا ، وبعرض ١٢ مترا، وتغطي المساحات الخضراء أكثر من ١٥٣٠ مترا مربعا، في حين تم غرس نحو ١٢٥ شجرة، و ١٥ ألف من الورود الطبيعية موزعه على ٢٩حوضا مزودة بشبكة ري أتوماتيكية، كما زُود بعدد ٢٩ جلسة جانبية، وعدد ١٠ حاويات لرمي النفايات وكذلك تم تركيب عدد ٢٩ عمود إنارة تجميلية، كما روعي في تصميمه وضع مواقف للسيارات التي بلغت أكثر من ٦٥ موقفًا وتخصيص مناطق للاستثمار المستقبلي المطلة على الممشى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى .وأكد المهندس محمد اليامي حرص البلدية على إنشاء الممشى وتطوير الخدمات المُقدّمة للسكان والزوار ، وتوفير الخدمات والوسائل في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.// انتهى //17:06ت م0179