الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر, عن تقدير بلاده لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من جهودٍ جليلة لخدمة حجاج بيت الله والمعتمرين من أنحاء العالم.ونوه بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون والأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين المملكة وأنها في أفضل حالاتها.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, مع معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.ورحب معالي رئيس الشورى برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مؤكدًا أن علاقة المملكة بجمهورية باكستان علاقة أخوية تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين معربا عن أمله أن تسهم تلك الزيارة عن تعزيز العلاقات على المستويات كافة ولاسيما على المستوى البرلماني لافتًا إلى أهمية دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة في توثيق هذه العلاقة من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين المجلسين، والعمل على رفع مستوى التعاون والتنسيق البرلماني بينهما.من جانبه قدم معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية التهنئة للمملكة على تسلمها رئاسة قمة العشرين التي ستعقد في الرياض 2020.وأكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية, مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة وصلت إلى مستويات رفيعة، مشيراً إلى حرص باكستان على دعم وتعزيز العلاقات مع المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.وأشار معاليه إلى أن الشعب الباكستاني يكن الحب والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، وأن الجالية الباكستانية التي تعيش في المملكة وتسهم في نمو المملكة وبنائها يعتبرون المملكة بلدهم الثاني.كما قدم معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الشورى على دعوته معاليه لزيارة المملكة والوفد المرافق له، متطلعًا أن تسهم الزيارات المتبادلة في تقوية أواصر العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.واستعرض الجانبان خلال الجلسة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.بعد ذلك وقع معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستاني على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في العمل البرلماني على المستوى الثنائي وفي المحافل الإقليمية والدولية.وفي تصريح صحفي, أكد معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان أن المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين لها أهمية خاصة للباكستان من الناحية الدينية والثقافية والتاريخية، معرباً عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم بين المجلسين بتعزيز مسارات التعاون والتنسيق البرلماني بينهما.حضر جلسة المباحثات معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.وقد أقام معالي رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية والوفد المرافق له، حضرها معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني, ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بالمجلس وأعضاء الوفد الباكستاني الزائر.// انتهى //17:07ت م0181