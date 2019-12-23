المنامة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,599.12 بارتفاع قدره 5.86 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.76 بانخفاض قدره 0.06 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و68 ألفاً و653 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 865 ألفاً و148 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 94 صفقة.// انتهى //17:13ت م0184