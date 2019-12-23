بروكسل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم تقديم مبلغ 10 ملايين يورو إضافية لمعالجة أزمة الروهينغا الإنسانية في بنغلاديش وميانمار.وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان أن المبلغ يضاف لـ33 مليون يورو الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق بهدف ضمان المساعدة المنقذة لحياة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء ولاية راخين الشمالية في ميانمار ومنطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلاديش.من جهته قال مفوض إدارة الأزمات يانيز ليناريتش: "إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على تأمين الظروف لعودة الروهينغا الآمنة والكريمة والمستدامة إلى ميانمار".وسيركز التمويل الإضافي على توفير رعاية صحية جيدة والمساعدة في معالجة نقص التغذية لمليون لاجئ من الروهينغا الذين يعيشون في بنغلاديش بعد تدهور الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الماضية.// انتهى //17:34ت م0188