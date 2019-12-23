مكة المكرمة 26 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م واسبدأت وحدة الأحوال المتنقلة للأحوال المدنية في مكة المكرمة اليوم تقديم خدماتها لموظفي مجمع وزارة المالية بمكة المكرمة ( مكتب وزارة المالية، وهيئة عقارات الدولة بمكة، وهيئة الزكاة والدخل، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية ) وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة وذلك في مقر مجمع وزارة المالية بالعاصمة المقدسة، وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت" .وأكد المدير العام لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة المهندس منصور بن أحمد العمري أن هذه الشراكة تهدف إلى خدمة الموظفين في مقر عملهم لضمان سير العمل وزيادة إنتاجيته، مثمناً لهم هذه المبادرة ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.وبين المهندس العمري أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على الموظفين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن عملهم سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة .بعد ذلك تم تكريم الأحوال المدنية في مكة المكرمة ممثلة في عمار سليمان اللهيبي بدرع تذكاري لمشاركة الأحوال المدنية الفاعلة مع مكتب وزارة المالية بمكة المكرمة .يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //17:47ت م0189