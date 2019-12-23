الجزائر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية اليوم .وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه انتقل إلى رحمة الله الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي وافته المنية صباح اليوم بسكتة قلبية ألمت به.وقدمت أخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى كل الشعب الجزائري وإلى عائلة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.// انتهى //17:50ت م0190