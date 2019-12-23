روما 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسحظي فريق لاتسيو باستقبال الأبطال اليوم الإثنين في روما بعد أن توج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، وذلك بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 3-1 أمس الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض .وحط لاتسيو في العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم وكان في استقباله قرابة ألف مشجع احتشدوا في مطار "فيوميتشينو"، رافعين الأعلام الزرقاء والبيضاء، والأوشحة واللافتات.وحقق نادي العاصمة سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري المحلي بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق يوفنتس من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع .واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو (16)، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا (16)، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش (73) ثم آخر أروع من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي ( 94).وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، إلى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات.من جهته قال لويس ألبرتو " نقوم بشيء رائع، بين الانتصارات الثمانية المتتالية في الدوري الإيطالي وفوزنا بهذا بالكأس ، مؤكدا أن لاتسيو فريق كبير يتمتع بذهنية الفوز ولاعبين رائعين .يذكر أن فريق يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مشاركة مع غريمه إنتر ميلان مع الدخول في العطلة الشتوية التقليدية حتى الخامس من يناير حين يعاود نشاطه ضد كالياري، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ثنائي الصدارة لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته، ما يجعله في قلب الصراع على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2000.// انتهى //18:02ت م0194