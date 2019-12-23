القاهرة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه لينهي التعاملات عند 7ر701 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 07ر0 % ليبلغ 43ر13902 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 35ر0 %، ليبلغ 43ر528 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 31ر0% ليصل إلى 74ر 1390 نقطة.في ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 86 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، وحافظت أسهم 45 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.//انتهى//18:17ت م0195