الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ 16 .وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميله بالدقيقة 41 ، وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق ولكن دون جدوي ، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ 16 .وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح .// انتهى //18:17ت م0196