رياضي / أبها أول المتأهلين لدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ..وخروج حامل اللقب
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
تأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ 16 .
وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميله بالدقيقة 41 ، وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق ولكن دون جدوي ، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ 16 .
وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح .
// انتهى //
18:17ت م
0196