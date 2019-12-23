تبوك 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة الأسرة الكافلة أمس بمقر الإدارة برنامجا تثقيفيا لفتيات إدارة الأسرة الكافلة بعنون " التأهيل للزواج" بالتعاون مع عضو مجلس شؤون الأسرة بتبوك عفاف الحمود.وفي بداية الملتقى ألقت مديرة إدارة الأسر الكافلة سامية زايد أبو غبرة كلمة أكدت فيها أهمية توفير بيئة سليمة آمنة من خلال توعيتهم وتوجيههم إلى تثقيف أنفسهم فكرياً وخُلقياً، مشيرة إلى أن البرنامج التثقيفي " التأهيل للزواج" يستهدف الفتيات من ذوي الظروف لمساعدة المقبلين منهم على الزواج لبدء حياتهم بتوافق ونجاح ومساعدتهم على الاندماج بطريقة صحيحة وإكسابهم مهارات التعامل ليصبحوا لبنة من لبنات المجتمع الفاعلة.من جانبه أكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أن هذه الفئة الغالية من المجتمع تلقى كل الدعم والرعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل رعايتهم والرفع من شأنهم حتى يأخذوا حقهم في المجتمع .يشار إلى أن برنامج الأسر الكافلة يهدف لقيام أسرة برعاية طفل يتيم من الأيتام التي تشرف عليهم الوزارة رعاية كاملة ودائمة تحقق له الأمان النفسي والإشباع العاطفي وتكسبه العادات والقيم الاجتماعية المثلى حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.// انتهى //18:28ت م0197