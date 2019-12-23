الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستشارك عموم مدارس تعليم المنطقة الشرقية بقطاعيها البنين والبنات إلى جانب مكاتب التعليم في مبادرة " شرقية خضراء " التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية لتشجير مدن المنطقة وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لإدارة تعليم المنطقة الشرقية .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص حرص المدير العام لتعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان على تشجيع وإشراك أبنائه الطلاب والطالبات على مستوياتهم كافة للانخراط بالبرامج الهادفة التي تعزز من قيمة العمل التطوعي لديهم، والتي تترجمها مشاركة أبنائنا الطلبة في عموم مدارس المنطقة ضمن فعاليات مبادرة شرقية خضراء التي تأتي بالتعاون مع أمانه المنطقة الشرقیة بزراعة أشجار مناسبة ودائمة الخضرة وغیر مضرة بالمباني لتوفیر هواء نقي ومساحات من الظل، فضلاً عن ترك لمسة جمالية للمكان والعمل على رعايتها على مدار العام من خلال التوعية بأهمية التشجير عبر استثمار ساعة النشاط.وبيّن أن أمانة المنطقة الشرقیة تعمل مع إدارة التعليم بالمنطقة على التأكد من سلامة ومناسبة التربة بالأماكن المخصصة للزراعة بالمدارس، وتوفير الشتلات والأشجار المناسبة للزراعة مع الأسمدة إضافة لتأمين العمالة المتخصصة للمساعدة في عملية الزراعة، وصولاً لتأهيل منسق في كل مدرسة لإكسابه الخبرة في مجال الزراعة وسبل العناية بها ونقلها كتجربة ناضجة بين أوساط الطلبة، التي يحصلون من خلالها على شهادة بعدد ساعات التطوع فضلاً عن الجوائز والهدايا لأفضل مركز نموذجي مشارك أثناء المبادرة.// انتهى //18:30ت م0198