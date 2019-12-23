بيروت 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 767.33 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 54 ألفاً و722 سهماً، بقيمة 355 ألفاً و694 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 20 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و580 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و548 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:12ت م0203