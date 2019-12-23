عمّان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي.وتضم اللجنة - التي يترأسها رئيس الاتحاد البرلماني العربي أو من ينيبه - أربعة أعضاء يمثلون اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني من كل من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والصومال، وسلطنة عمان، وثلاثة أعضاء من الخبراء البرلمانيين من العراق، ومصر، والمغرب، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.ويأتي انعقاد أعمال اللجنة لدراسة ملفات المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني التي تُمنح لأربع فئات، أولها رئيس البرلمان أو المجلس بالاستناد على عدد من المعايير، أهمها الإسهام في تطوير مجالات التعاون البرلماني العربي، والإثراء في قيادة مجلس أو برلمان دولته تجاه دعم القضايا العربية، والإسهام الفاعل في أعمال أجهزة الاتحاد، أو المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.وتمنح الجائزة للفئة الثانية التي يمثلها عضو البرلمان ضمن عدد من المعايير، أهمها الإسهام الفاعل في العمل البرلماني، وتطوير أدائه وممارساته سواء في مجلسه أو برلمانه الوطني أو الاتحاد البرلماني العربي، إضافة إلى الحصول على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة إحدى المنظمات أو الملتقيات البرلمانية العربية أو الإقليمية أو الدولية.وحددت اللجنة المعايير التي تستند عليها لدى منحها للفئة الثالثة الممثلة بالأمين العام للبرلمان عن مدى مواكبته للتطور البرلماني الفاعل، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، والإسهامات المؤثرة في نشاط أعضاء مجلسه أو برلمانه في أعمال الاتحاد البرلماني العربي ، فيما حددت المعايير التي تستند عليها الجائزة للفئة الرابعة الممثلة بالباحث البرلماني عددًا من الاشتراطات، أهمها أن يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلسه أو برلمانه الوطني مع بيان مبررات الترشيح، والأعمال البحثية وأهميتها ومدى الاستفادة منها في العمل البرلماني.// انتهى //19:25ت م0205