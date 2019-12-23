تبوك 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك أمس بمعرض الـ100 عام من الجودة ، الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019م، حيث تم من خلال المعرض تقديم أبرز الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومن أهم هذه الخدمات خدمة سلامة لإصدار الرخص الخاصة لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني وآلية عمل الخدمة ، وكذلك تطبيق سلامتي الخاص بتقديم بلاغ عن مخالفات وملاحظات اشتراطات السلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت ، وتطبيق فزعة الخاص بالإبلاغ عن الحوادث إلكترونياً ، إضافة لخدمة قريب التي تتيح للجميع تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات أو شكاوى .وجميع هذه الخدمات والتطبيقات يتم استقبالها فوراً واتخاذ التدابير اللازمة حسب هدف الخدمة .// انتهى //19:28ت م0209